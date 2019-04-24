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Tiyatro oyununun iptal edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

Tiyatro oyununun iptal edildiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir tiyatro grubunun Kayseri'de sahnelemek istediği oyunun Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Sahnesi tiyatro grubunun "Azizname" adlı oyununun Kayseri'de sahnelenmesinin iptal edildiği haberlerinin art niyetli olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, söz konusu grubun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Kadir Has Kültür Merkezi'nde oyunu sergilemek için 8 Mart'ta başvuru yaptığını, 21 Mart'ta ise belediye yetkililerinin gruba salonun dolu olduğunu bildirdiğini vurguladı.

Başvurunun 31 Mart seçimlerinden önce yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salonla ilgili tahsisin yapılamayacağının bir ay önce kendilerine bildirilmesine rağmen tiyatroyu şahsımın iptal ettiğinin açıklanması ve böyle bir algı oluşturulması art niyetli bir yaklaşımdır. Tiyatroyu yasaklamak bir yana, tam tersi, tiyatroyu yaygınlaştıracağımızı ifade ettiğim bir dönemde böyle bir yaklaşımla karşılaşmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Geçen hafta Büyükşehir Belediyemizin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’nin açılışında yaptığım konuşmada Kayseri’de profesyonel tiyatro grupları çıkarmamız gerektiğine ve tiyatroya çok daha fazla önem vereceğimize dair sözlerim gazete, televizyon ve haber sitelerinin arşivlerindedir. Hal böyle iken yalan yanlış yaklaşımlar sanat camiasına yakışmaz. Bizler yasaklayan değil, her güzelliği yaygınlaştıran bir anlayışa sahibiz. Hemşehrilerimizin ve sanat camiasının gerçek olmayan haberlere itibar etmeyeceğine inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Memduh Büyükkılıç

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