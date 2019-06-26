TKDK'den uzman, çiftçi ve gıda işleyicilerine eğitim

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya, "Türkiye'de düzenlediğimiz 3. eğitim programımızla gıda hijyeni, çevrenin korunması, çiğ süt kalitesinin artırılması ve hayvan refahı gibi konularda hem kurumlarımızda görev yapan uzmanlara hem de çiftçiler ile gıda işleyicilerine eğitim vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Erzurum'da, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyetince finanse edilen ve TKDK tarafından uygulanan "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" eğitimi, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde başladı.

Doğu Anadolu'daki 7 ilden TKDK uzmanları ile çiftçi ve gıda işleyicilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ilk gününde TKDK uzmanlarına yönelik eğitim verildi.

Uzmanlara yapılan sunumun ardından AA muhabirine açıklama yapan TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya, kurum olarak IPARD destekleri kapsamında vatandaşları kırsal alanlarda buluşturduklarını belirterek buna ek olarak AB ile Türkiye'nin eş finansmanında yürütülen eğitim projesi kapsamında Erzurum'da toplandıklarını söyledi.