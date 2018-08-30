TL-WPA4220 yenilendi : Artık daha da hızlı

İnterneti ev ya da ofisin içinde elektrik hattını kullanarak taşımayı sağlayan powerline adaptörler, kablo çekmeden, duvar delmeden evin/ofisin her yerine prizden internet sağlıyor. Elektrik kablolarını aynı zamanda interneti taşıyan kablolar haline getiren powerline adaptörler, genellikle ikili kit halinde satışa sunuluyor. Bir adaptör modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor; diğer adaptör ise internete bağlanmak istenen oda ya da bölgedeki prize takılarak kullanılıyor.

TL-WPA4220 hem ikili kitten oluşan hem de tek adaptör halinde modeli bulunuyor

Bu sayede powerline adaptör kullanan ve ilave adaptör almak isteyenler için de çözüm sunuluyor. Yenilenen TL-WPA4220, her marka ve model ile uyumlu. Başka marka powerline adaptör kullanıcıları da rahatlıkla ilave adaptör olarak bu ürünü kullanabiliyorlar.

‘Tak&Çalıştır’ özellikli TL-WPA4220, hem kablolu hem kablosuz bağlantıyı destekliyor. Bu nedenle mevcut powerline adaptörleri kablolu bağlantı sağlayan kullanıcılar için de ideal bir çözüm olan cihaz, prize takılıp üzerindeki düğmeye basılarak aktif hale geliyor. Ayrıca TP-Link’in powerline adaptörler için geliştirdiği ve Android ve iOS destekli tpPLC uygulaması sayesinde adaptörleri akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan yönetmek çok basit. Kablosuz ağ ayarlarından LED göstergeleri açıp kapamaya kadar pek çok şey bu uygulama üzerinden yapılabiliyor.