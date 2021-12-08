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TOGG CEO'su Karakaş açıkladı! 3 oyun şirketi çalışma yapıyor

08.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz A'dan B'ye giderken keyif de almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için mesela şu an üç tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar." dedi.

TOGG CEO'su Karakaş açıkladı! 3 oyun şirketi çalışma yapıyor

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamında, "Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu bir panel gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, panelde yaptığı konuşmada, dünyada müthiş bir dönüşüm yaşandığını ve dönüşümle beraber fırsatların da ortaya çıktığını dile getirdi.

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"ORASI BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Bu fırsatların özellikle teknolojinin gelişmesinden, sosyal hayattaki gelişmelerden ve mega trendlerin tetiklemesiyle otomotivin yaşam alanlarına dönüşmesinden kaynaklandığını aktaran Karakaş, "Biz bugün artık teknolojinin desteğiyle, bağlantılı araçlarla, otonom araçlarla, aracın kullanımına odaklanmayacak olursak evimizde, ofisimizde neler yapabilirsek otomobilde onları yapabiliyor olacağız. Dolayısıyla orası bir yaşam alanı olacak. Böyle olunca da başından itibaren sıfırdan kurulan şirketler bizim gibi otomobilden fazlasını hedefleyerek yola çıkıyorlar, biz de öyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Karakaş

Bir taraftan akıllı bir cihazı tanımlarken ve tasarlarken diğer yandan da bunun ihtiyaç duyacağı ve yaratacağı iş modelleriyle beraber oluşacak bir ekosistemi geliştirmeye başladıklarını belirten Karakaş, "Biz 226'nın üzerinde startup'la görüştük. Bunların içerisinden muhtelif görüşmelerden sonra 24 tanesiyle 'Proof of Concept' yaptık. Nasıl klasik bir otomobili tasarlıyorsak aynı zamanda eko sisteminin de üzerinde kurulacağı sistemi aynı hassasiyetle geliştiriyoruz. Ve bunların içerisinde bu bahsettiğin 24'ün içerisinden 10 tanesiyle de el sıkıştık. Yani biz akıllı cihazlarımızın yanında mobilite eko sisteminin çekirdeğini oluşturacak yapıyı oluşturarak yola çıkıyor olacağız. Hatta kişisel hedefimiz, aracımızın, akıllı cihazın lansmanından önce ve böyle bir teknoloji ürününü piyasaya sunmak ve teknoloji şirketi olduğumuzun da altını çizmek." dedi.

"GÜNÜMÜZDE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLİŞKİN KAYGILAR ÇÖZÜLMÜŞ DURUMDA"

Gürcan Karakaş, elektrikli araçlar nezdinde geçmiş dönemlerde kullanıcıların 3 kaygısı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi pahalı olması, ikincisi şarj süresi çok uzundu ve üçüncüsü menzili kısaydı. Günümüzde bunların hepsi çözülmüş durumda. Artık ulaşılabilir ve içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat rekabeti yapabilecek elektrikli araçlar üretmek mümkün. Özellikle lithium-ion NMC teknolojisi ile de bataryanızla 500 kilometre gidebilmek çok rahat. Bugün baktığınızda birçok benzinli araçların menzili daha fazla değil. Farkı şu, geçmiş yüz senedir etrafta benzin istasyonlar yaygınlaştığı için o sıkıntıyı hissetmiyoruz kaygı olarak. Ama bunun da çözümü hakikaten kolay ve ülkemiz dahil şu an tüm dünyada bunun üzerinde çalışılıyor"

"KENDİMİZİ YENİ NESİL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR MOBİLİTE SAĞLAYICISI OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

TOGG'un kendini küresel bir marka ve yeni nesil teknolojiyi kullanan bir mobilite sağlayıcısı olarak konumlandırdığına dikkati çeken Karakaş, "Biz de bu yaklaşımımızla şu an daha önce bahsettiğim startup'larla beraber gerçekten bir sistem ortaya koyuyoruz. Ve bu nedenle de bizim görüştüğümüz bölgede küresel boyuttaki yaklaşımlarda bu sistemi nasıl güçlendiririz diye çalıştığımız iş ortaklarımız var. İş birliklerimiz var. Biz küresel rekabeti hedefliyoruz ve o küresel rekabetle beraber ülkemizin yeni teknoloji platformlarında özellikle startup'lar için yeni bir seviyeye gelmesini sağlayacağız. Bizim hedefimiz budur." diye konuştu.

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Akıllı cihaz olarak nitelendirdikleri otomobilin etrafında oluşan ekosistemde bağlantılı ve sorunsuz, sıkıntısız ve huzurlu bir deneyim yaşatacak çözümler üzerine çalıştıklarını anlatan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"ÜÇ TANE OYUN ŞİRKETİ BİR ARAYA GELDİ"

"Biz bir buçuk seneden fazladır binlerce fikrin içerisinden 350 kullanıcı deneyimi sunan senaryo seçtik. Bunların içerisinde 40 tanesini inovasyon derecesi yüksek olarak belirledik ki bunları yapabilecek startup'ları aradık. Ve bunların içerisinden enteresandır günümüzün şartları doğrultusunda 3 tane oyun şirketiyle de karşılaştık. Biz bu faaliyetlerin hepsini yaparken A'dan B'ye giderken keyif de almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için mesela şu an üç tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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