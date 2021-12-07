TOGG'da yeni gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu

Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 6, 2021
5-8 Ocak 2022
Las Vegas, ABD#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/HyTswuN7X9
Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2022, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
(AA)
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