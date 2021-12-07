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TOGG'da yeni gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu

07.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

TOGG'da yeni gelişme! Sosyal medyadan duyuruldu

Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.

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Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2022, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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