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  4. Togg, Formula pistine çıktı! 0'dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı

Togg, Formula pistine çıktı! 0'dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı

13.05.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg, Formula İstanbul Park Pisti’ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın kullandığı Togg, 0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı. Yazıcı, aracı kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir" dedi.

Togg, Formula pistine çıktı! 0'dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı

Tuzla Belediyesi, Togg'a kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Togg aracını İstanbul Park Pisti’nde kullandı. Başkan Yazıcı, pistin en önemli noktası olan ve Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start - finish düzlüğünde Togg aracıyla 0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı. Togg'un tek motorluları 100 km hıza 7 saniyede ulaşırken, çift motorlu olanlar 4.8 saniyede ulaşabiliyor.

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'TOGG'UN PERFORMANSI ÇOK İYİ'

Başkan Yazıcı, “Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile beraber, yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park’ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. TOGG’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak. Emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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