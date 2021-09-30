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TOGG ile ilgili yeni gelişme! Resmen kuruldu

30.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu. Şirket, TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek.

TOGG ile ilgili yeni gelişme! Resmen kuruldu

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

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"STRATEJİK BİR GELİŞMEYE DAHA İMZA ATTIK"

Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

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(AA)

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yerli otomobil
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