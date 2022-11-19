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TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir? ŞarjetTR uygulaması nereden yüklenir? TOGG için akıllı şarj haritası!

19.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ŞarjetTR uygulaması EPDK'ya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre EPDK tarafından geliştirilen uygulama, ile aracın nerede, ne kadar zaman şarj edilebileceği öğrenilebilecek. Peki, TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir? ŞarjetTR uygulaması nereden yüklenir? TOGG için geliştirilen akıllı şarj haritası ile ilgili detaylar haberimizde...

TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir? ŞarjetTR uygulaması nereden yüklenir? TOGG için akıllı şarj haritası!

TOGG ŞarjetTR uygulaması basında yer alan haberlerin ardından 19 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ŞarjetTR uygulamasının 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle devreye alınması hedefleniyor. TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir, nereden yüklenir; sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte EPDK tarafından TOGG için geliştirilen uygulama hakkında merak edilenler...

TOGG ŞARJETTR UYGULAMASI NEDİR?

TOGG ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi.

Kurum tarafından araçların nerede şarj edileceğini gösteren ŞarjetTR uygulaması geliştirildi. Devreye ise 1 Ocak’tan itibaren girecek. Şarj ücret tarifesi henüz net değil. Ancak tıpkı akaryakıt istasyonlarında olduğu gibi makul rekabet ortamı oluşturulacak ve kişilere indirim seçenekleri sunulacak. Aracı evde şarj etmek isteyense mesken tarifesine göre ücret ödeyecek.

ŞARJETTR UYGULAMASI NEREDEN YÜKLENİR?

TOGG için geliştirilen ŞartjetTR uygulamasının andorid sistemli akıllı cep telefonları için Google Play'den, iOS işletim sistemli telefonlar için ise App Store'dan indirilebilecek. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

TOGG'un yollarda boy göstermesiyle birlikte şarj istasyonlarının sayısında da artış yaşanacak. Araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları gibi birçok konu da EPDK tarafından çalışılmaya devam ediyor.

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