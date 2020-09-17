Tokat Bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği tarifi nedir? Bat yemeği malzemeleri neler?

Tokat Bat yemeği nasıl yapılır sorusu televizyon ekranlarından yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeniden sorulmaya başlandı. Yarışmada gelinlerin yaptığı yemeği gören izleyiciler bat yemeği ile ilgili araştırma içine girdi. Peki, bat yemeği tarifi nedir? Bat yemeği nerenin? İşte tüm merak edilenler...

BAT YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Bat yemeği Tokat yöresine ait oldukça lezzetli ve hafif bir yemektir. Aynı zamanda Amasya mutfağında da kendine yer bulunan bat yemeği mercimek ve bulgur ile hazırlanıyor. Bu geleneksel lezzet, asma yaprakları ile servis ediliyor. Üstelik bol ekşili tadı sebebiyle sofraların en lezzetli ve en dikkat çekici yemeklerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. İşte Tokat bat yemeği yapılışı ile ilgili detaylar...

BAT YEMEĞİ MALZEMELERİ

1 su bardağı kadar yeşil mercimek

1 çay bardağı kadar ince bulgur

Kuru soğan

Maydanoz

Yeşil soğan

1 çorba kaşığı kadar domates salçası

Limon suyu

Nar ekşisi

Tuz

Salamura yaprağı

BAT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Televizyon izleyicileri tarafından Tokat Bat yemeği malzemeleri kadar bu eşsiz yemeği tarifi de merak ediliyor. Tokat Bat yemeği tarifi için öncelikle mercimekler yumuşayana dek haşlanıyor. Ardından mercimekler ocaktan alınıyor ve üstüne ince bulgur dökülüp karıştırılıyor. Böylece mercimeği haşlarken kullanılan su, bulgurun da yumuşamasını sağlıyor.

Kuru soğan ile kalan diğer bütün malzemeler ince ince doğranıyor. Sonrasında salça 1 su bardağı kadar su ile çözdürülüp sıvı hale getiriliyor ve diğer malzemeler ile karıştırılıyor. Ardından yemeğe nar ekşisi, limon suyu ve tuz ilave ediliyor. Son olarak asma yaprağı ile servis ediliyor.

