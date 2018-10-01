Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor

Tokat merkeze 40 kilometre uzaklıkta suyu ve doğası ile ünlü Batmantaş köyü dev yılan efsanesi ile anılır oldu. Dev yılan anlatılanlara göre yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda soba borusu kalınlığında. Aylardır dilden dile anlatılan dev yılan nedeniyle köylüler korku yaşıyor. İddia edilen dev yılan bugüne kadar kimseye zarar vermemiş. Köylülerden bazıları yılanın gölet inşaatı nedeni ile yuvasının bozulmasından dolayı ortaya çıktığını tahmin ediyor.

Köye yakın bir rüzgar elektrik santralinde çalışan Oğuzhan Güler, santralde çalışan arkadaşını köye bırakıp dönerken yol kenarında dev yılanı gördüğünü söyledi. İlk başlarda anlatılanlara inanmadığını ifade eden Güler, "Köyde büyük bir yılan olduğu ve çok büyük olduğu bahsediliyordu, efsane haline gelmişti. Tesadüfen bana da denk geldi. Dedikleri gibi büyük bacak kalınlığında 3-4 metre civarında uzunlukta. Genelde televizyonlarda gördüğümüz piton şeklinde idi. Onun da oralara gelme sebebi tahminimce gölet yapılırken yuvasının bozuldu. Şimdiye kadar herhangi birine zarar verdiği veya farklı bir tehlike unsuru oluşturduğu görülmedi. Ondan dolayı bizde zarar vermek istemedik hayvana. Ben köylülerin anlattıklarına inanmıyordum gözümle gördükten sonra bende inandım. Daha önce oralara mantar toplamaya gidiyorduk. Şimdi artık girmem yaklaşmam" dedi.