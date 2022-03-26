Tokat'ta çiftçilerle buluştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten diyalog: Ortaklığa kabul eder misin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürmektedir."

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor."

"Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"

"Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan genç bir kadın, çilek üretimi yaptığını ve yüksek kâr elde ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, genç kadını tebrik ederek, "Beni ortaklığa kabul eder misin?" dedi.

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