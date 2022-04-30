HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta feci kaza! Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat'ta feci kaza! Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

30.04.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yaşanan korkunç kazada, freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Sürüklediği araçta birlikte bir süre ilerdikten sonra devrilerek alev aldı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza, dün akşam 22.00 sıralarında TokatGeyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza, dün akşam 22.00 sıralarında TokatGeyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto5

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI EZDİ GEÇTİ

Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kavşaktan diğer yöne geçen TIR, park halindeki bir otomobile çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin park durağında devrildi.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto7

DEVRİLEN TIR ALEV ALEV YANDI

Alev alan TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto2
Kazada TIR'ın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın iki kişi ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto4

Yaralılar ambulansa kentteki hastanelere sevk edildi.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto6

Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto3

Kaza anı şehir içi minibüslerinin park durağındaki güvenlik kamarasına yansıdı. (DHA-İHA)
freni-bosalan-tirin-4-araca-carpmasi-kamerada_3197_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılarBalık tutmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar
Ramazan Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? Ramazan Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?
Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdiEge'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.