Tokat'ta feci kaza! Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza, dün akşam 22.00 sıralarında TokatGeyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza, dün akşam 22.00 sıralarında TokatGeyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 27 U 8698 plakalı fındık kabuğu yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI EZDİ GEÇTİ

Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptıktan sonra kavşaktan diğer yöne geçen TIR, park halindeki bir otomobile çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin park durağında devrildi.

DEVRİLEN TIR ALEV ALEV YANDI

Alev alan TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.



Kazada TIR'ın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın iki kişi ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansa kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı şehir içi minibüslerinin park durağındaki güvenlik kamarasına yansıdı. (DHA-İHA)





