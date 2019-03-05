Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ın Pazar ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Tekke Mahallesi'nde Mustafa Tatar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu

İhbar üzerine olay yerine giden Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef oldu, 40 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Tatar, AA muhabirine, yangının sabah saatlerinde çıktığını, komşularının ihbarı üzerine itfaiyenin geldiğini söyledi.