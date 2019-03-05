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Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Tokat'ın Pazar ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Kurtarılan 40 küçükbaş hayvanın ise yangından etkilendiği görüldü.

Tokat'ın Pazar ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Tekke Mahallesi'nde Mustafa Tatar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırda çıkan yangında 48 küçükbaş hayvan telef oldu

İhbar üzerine olay yerine giden Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 35'i kuzu olmak üzere 48 küçükbaş hayvan telef oldu, 40 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.
Tatar, AA muhabirine, yangının sabah saatlerinde çıktığını, komşularının ihbarı üzerine itfaiyenin geldiğini söyledi.
Komşularının çoban evinde uyuyan oğlunu uyandırdığını belirten Tatar, "Komşularla bazı hayvanları kurtardılar. Çok şükür, çoluğuma çocuğuma bir şey olmamış. Yaklaşık 100 bin liralık zararım var." dedi.
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