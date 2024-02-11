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  4. Tokat'ta korkunç kaza! Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Tokat'ta korkunç kaza! Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

11.02.2024 00:29 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Tokat'ta korkunç kaza! Çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Berkay Polat (16) yönetimindeki motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU!

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tokat kaza
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