HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta korkutan olay! Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu

Tokat'ta korkutan olay! Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu

02.09.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Ali Şengül (34), yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangından son anda kendini dışarı atarak hafif yaralı kurtuldu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta korkutan olay! Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Osmangazi Mahallesi, Ülker Sokak’ta bulunan Ali Şengül’e tek katlı müstakil evde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sırasında evde uyuduğu öğrenilen Şengül alevleri fark edip, son anda dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Ali Şengül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
İstanbul Emniyeti'nde kritik atamalarİstanbul Emniyeti'nde kritik atamalar
Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Ankara'daki göçmenler için yeni karar

Ankara'daki göçmenler için yeni karar

Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni anayasa açıklaması

Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni anayasa açıklaması

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.