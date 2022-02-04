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Tokat'ta üretiliyor... Gürcistan ordusuna teslim edilecek

04.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir atölyede üretilen botlar Gürcistan ordusuna teslim ediliyor. Yapılan anlaşma kapsamında Gürcistan ordusu için üretilecek 230 bin çift askeri bot 2022 yılının sonuna kadar teslim edilecek. Atölyenin ilçe ekonomisine 4 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Tokat'ta üretiliyor... Gürcistan ordusuna teslim edilecek

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki bir atölyede, Gürcistan ordusu için 230 bin çift askeri bot üretilecek. Üretilecek botlar bu yılın sonuna kadar Gürcistan ordusuna teslim edilecek. Atölye sayesinde ilçe ekonomisine 4 milyon lira katkı sağlanacak.

Tokat'ta üretilen botları Gürcistan askeri giyecek

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde geçen yıl faaliyete başlayan atölyede bugüne kadar üretilen 200 bin civarında bot ve ayakkabı, pek çok firma adına Türkiye geneline gönderildi.

Tokat'ta üretilen askeri botlar Gürcistan ordusunda kullanılacak

2022'NİN SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Atölyede son olarak Gürcistan ordusunda kullanılan botların üretimine de başlandı. Yapılan anlaşma kapsamında Gürcistan ordusu için üretilecek 230 bin çift askeri bot, yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Atölye sahibi Rıdvan Kılıç, AA muhabirine, atölyelerini kurmalarının ardından farklı firmalardan iş aldıklarını söyledi.

Tokat'ta üretilen askeri botlar Gürcistan ordusunda kullanılacak

ÇALIŞANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADIN

Atölyelerinde 60 kişinin çalıştığını belirten Kılıç, "Çalışanların büyük çoğunluğu kadın. Atölyemizi daha da büyütmek istiyoruz. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyemiz ile bir projemiz var." dedi.

Atölyelerinde ihracat ürünleri de yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Gürcistan ordusuna bot üretiyoruz. Çalışmamızı 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tokat'ta üretilen botları Gürcistan askeri giyecek

İLÇE EKONOMİSİNE KATKISI 4 MİLYON LİRA

Kılıç, hedefledikleri gibi atölyelerini büyütmeleri halinde TSK ve Avrupa'daki farklı ülkeler adına da askeri bot üreteceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem kendi ordumuza ve Avrupa ülkelerinin ordularına bot yapmış olacağız. Bu, ilçemiz gençleri adına güzel olacak. Gençlerimiz büyük şehirlere gitmemiş olacak. Büyükşehirdeki bütün olanakları onlara sağlamış olacağız. Burada günde 900 ila 1000 çift bot üretiyoruz. Atölyemizin ilçe ekonomisine katkısı ise yılda ortalama 4 milyon lira olacak."

Tokat'ta üretilen botları Gürcistan askeri giyecek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da atölyeyi kuran girişimciye yaptıkları anlaşma kapsamında bazı destekler sağladıklarına işaret ederek, "Verdiğimiz destekle atölyeyi büyütecek. Böylece girişimcimiz inşallah fabrikasını kurarak 150 kişiye iş imkanı sağlayacak." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Tokat Gürcistan
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