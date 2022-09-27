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Tokatladı, ayakkabıyla vurdu, suratına tükürdü... İlginç anlar kamerada! 'Paramı ver'

27.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de görenleri hayrete düşüren ilginç bir olay yaşandı. Öfkeli bir kadın, bankta oturan bir erkeği önce tokatladı, sonra ayakkabısını çıkartıp vurdu, en sonunda ise suratına tükürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kadının 'paramı ver' diye bağırdığı duyuldu. İşte şaşkına çeviren o anlar...

Tokatladı, ayakkabıyla vurdu, suratına tükürdü... İlginç anlar kamerada! 'Paramı ver'

İlginç olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı.

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Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek bankta oturan adamı tokatlamaya başladı. Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü.

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Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi. Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

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İHA

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