Tokat'ta haber alınamayan kadın aranıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kaygısız'ın (65) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı.
Kaygısız'ı bulamayan yakınlarının polise başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Belediye hoparlörleri ve camilerden de Kaygısız'ın kayıp olduğuna dair anons yapıldı.
Kaygısız'ı arama çalışmaları sürüyor.
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