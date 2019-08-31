Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray-Yeşilyurt kara yolu Çırdak Mahallesi yakınlarında S. H. (55) idaresindeki W90561G yabancı plakalı otomobil ile Y. A. (36) idaresindeki 66 LG 316 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrilirken, diğer otomobilde yol kenarına savruldu. Olay yerine AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Bazı yaralılarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



