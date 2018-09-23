Tokat'ta orman yangını

Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi vali konutu, Gaziosmapaşa Üniversitesi Hastanesi ve 48. Piyade Alay Komutanlığı yakınlarında bulunan çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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