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Tokayev'den Nazarbayev'e "nükleer karşıtı hareketin lideri" övgüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Halk lideri Nazarbayev, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdi"

ALMATI (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in Kazak Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci sekreterliğine getirilmesinin 30. yıl dönümü nedeniyle Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen "30 yıllık liderlik" temalı uluslararası konferansta konuştu.

Tokayev, "bağımsız Kazakistan"ın Nazarbayev ile başladığını belirterek, 22 Haziran'ın ülke tarihinin önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Nazarbayev'in yönetiminde, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en başarılı devlet kurma projesinin uygulandığına işaret eden Tokayev, Sovyet ekonomisinin kalıntılarından dünyanın önde gelen 50 ülkesinin arasında yer alan güçlü bir devlet kurulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın kendi iradesiyle nükleer silahtan vazgeçtiğini ve dünyadaki büyük nükleer deneme sahasını kapattığına dikkati çekerek, "Halk lideri Nazarbayev, küresel nükleer karşıtı hareketin lideri olarak dünya diplomasi tarihine girdi." dedi.

Konferansa, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yanı sıra Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Çin, Özbekistan, ABD, Azerbaycan ve diğer ülkelerden bilim adamları ve siyaset uzmanları katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Türk Dünyası uzmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da konuşmasında, Nazarbayev'in 30 yıllık döneminde Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve Türk Dünyası'ndaki rolüne değindi.

Nazarbayev'i "Türk dünyasının bu yüzyıldaki Bilge Kağan"ı olarak gördüğünü söyleyen Zorlu, "Türk dünyasının iş birliği ve entegrasyonu Atatürk'ün de çok önemli bir hayaliydi. O günün koşulları elbette çok farklıydı. Ancak (Nazarbayev) siz, yıllar sonra Türk Dünyasının resmi bir çatı altında toplanmasına öncülük ederek bu hayali gerçeğe taşıdınız." diye konuştu.

Zorlu, Nazarbayev'in, 1992 yılında başlayan "Türk Dili Konuşan Ülkeler"in liderler zirvelerinin tümünde yer alan tek lider olduğunu ve Türk dünyasını iyi bildiğini ifade ederek, Türkiye'nin önerisiyle "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin ömür boyu onursal başkanı olarak seçildiğini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

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