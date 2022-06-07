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TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Güzelyurt 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste

07.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından 7 Haziran 2022 Salı günü yapılan ekilişin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette 'TOKİ Güzelyurt 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste' konu başlığını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik. İşte TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Güzelyurt 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste

TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi 7 Haziran 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.TOKİ Güzelyurt 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. İşte TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları isim listesi...

TOKİ AKSARAY GÜZELYURT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Aksaray Güzelyurt 165 konut projesi için hak sahibi ve konut belirleme kurası 7 Haziran 2022 Salı günü yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube'dan da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ Aksaray Güzelyurt kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

TOKİ GÜZELYURT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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TOKİ Aksaray
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