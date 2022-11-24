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TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

24.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut kuralarının başlamasının ardından şimdi de gözler arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere, TOKİ arsa başvuruları sona erdi. TOKİ projeleri sayesinde binlerce vatandaş uygun fiyata ev, arsa sahibi olacak. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda tamamlanacak kura çekiminin ardından sonuçlar, isim listesi olarak yayınlanacak ve online ortamdan sorgulanacak. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI SONA ERDİ!

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı ve başvurular 15 Kasım'da sona erdi.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı duyuruldu.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa kura

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