TOKİ arsa kura çekimi yapıldı mı, ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi hangi gün yapılacak?

'TOKİ arsa kura çekimleri yapıldı mı?' sorusu internette araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimleri için heyecan dorukta. Kura sonucunda uygun ücretle arsa sahibi olacak kişiler ise soluğu internette aldı. Peki 2022 TOKİ arsa kura çekimleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI MI?

TOKİ sosyal konut hamlesi kapsamında gerçekleştirilecek arsa kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 TOKİ arsa kura çekimleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Noter huzurunda yapılacak kura sonuçları https://www.toki.gov.tr/arsa.html adresinden açıklanacak.

TOKİ arsa projesi için ödeme yöntemleri de belli oldu. Buna göre Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.



