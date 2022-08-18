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TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri neler?

18.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?", "81 ilde TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri neler?

TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 81 şehir dar gelirli kişileri ev sahibi yapacak olan projeye ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi şartları ve tarihleri neler?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ başvuruları ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ başvuru şartları şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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