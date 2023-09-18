TOKİ indirim kampanyası başlıyor! 'Şartlara dikkat edilmeli'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, TOKİ indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzde 25 indirim kampanyasının 21 Eylül’de başlayacağını ve 19 Ekim’de sona ereceğini belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, “TOKİ’ye borcu olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini peşin olarak kapatmaları durumunda yüzde 25 oranında indirim imkânından yararlanabilecekler. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecekler” dedi.

"FAYDALANMAK İÇİN ŞARTLARA DİKKAT EDİLMELİ"

Yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanacak alıcılar için bazı şartlar olduğunu da belirten Özelmacıklı, “İlk olarak geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek. İkinci olarak, alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Son şart ise kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan alıcılar indirim kampanyasından faydalanamayacak” şeklinde konuştu.

"KONUT KREDİSİ ÇEKİLEBİLECEK"

Özelmacıklı, “Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi.

"YOĞUN BAŞVURU BEKLENİYOR"

Yeni kampanyanın bu yılın 2’nci kampanyası olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, “Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları için 24 Nisan-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında bir kampanya daha yapılmıştı. Borcunu erken ödeyene yüz 25 indirim kampanyasından o dönemde 27 bin 12 kişi yararlanmıştı. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 81,56’sı borçlarını kişisel tasarrufları ile kapatmıştı. Söz konusu ilk kampanyada 25 bin 356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazanırken, 1656 kişi ise kısmi ödeme yaparak yüzde 25 indirimden yararlanmıştı” diye konuştu.

(İHA)

