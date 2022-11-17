TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihleri belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kurası ne zaman? 17- 28 Kasım kura tarihleri

İstanbul, Ankara ve İzmir için TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimlerinin tarihini sorgulamaya başladı. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım itibarıyla başladı. Kura çekimi takvimi haftalık olarak yayınlanıyor. Uygun fiyata satılacak konutlar, kura ile sahiplerini buluyor. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihleri belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kurası ne zaman? İşte 17- 23 Kasım kura tarihleri...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim'de sona erdi. Kasım ayının gelmesiyle kura çekimleri başladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri gibi bazı bölgelerde kuralar çekildi. Böylelikle gözler İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihlerine çevrildi.

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Yeni bir açıklama geldiğinde, güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

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KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kuralar çekilirken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

TOKİ 17-28 KASIM KURA TARİHLERİ

17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut



