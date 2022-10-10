TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ işyeri için başvuru şartları nelerdir? 28 İlde satışa çıkıyor!

TOKİ işyeri başvurusu ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunacak. Peki, TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ işyeri için başvuru şartları nelerdir?

TOKİ İŞYERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ işyeri başvurusu e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Öte yandan arsa için başvuruda bulunmak isteyenler ise işlemlerini yalnızca Ziraat Bankasından gerçekleştirecek.

İş yeri başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında bulunuyor.

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ iş yerleri için başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ iş yeri başvuru şartları ile ilgili kurumun internet sitesinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

TC Vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

-Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

-Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması"

TOKİ İŞYERİ ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ işyeri başvuru bedeli 2000 bin TL'dir.

TOKİ'den konuya ilişkin yapılan yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)"

TOKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

TOKİ'den yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvuruların kademeli olarak alınacağı kaydedildi.

Yapılan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

"T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi:

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir."

