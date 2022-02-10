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TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

10.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kurası noter huzurunda internetten canlı olarak yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Erenler Tepe Mahallesi'nde kura ile konut satışı yapılacak. Peki TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Erenler Tepe Mahallesi projesi için kura çekilişi yaptı. Merakla beklenen çekiliş noter huzurunda canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar, alt ve orta gelirli kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura çekilişi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda TOKİ TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları!

TOKİ KARS SARIKAMIŞ ERENLER KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılamn Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Erenler Tepe Mahallesi projesi kura çekilişinin sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Erenler Tepe Mahallesi projesi için kura yöntemi ile satışı yapılcak konutların çekilişi 10 Şubat Perşembe (bugün) yapıldı.

Konut sayısından daha az başvuru olursa, “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura sonuçları!

2022 TOKİ KARS SARIKAMIŞ ERENLER KURASI ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kars Sarıkamış Erenler kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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TOKİ Kars Sarıkamış
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