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TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara...

27.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi sürecine, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından ara verildi. Normalde mart ayında tamamlanması beklenen TOKİ kura çekimi süreci, daha uzun bir tarihe yayılacak. YouTube üzerinden yayınlanan ve noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekiminin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte TOKİ kura çekimine ilişkin güncel detaylar...

TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ kura çekimi sürecinin yeniden ne zaman başlayacağı araştırılıyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa' kuraları devam ederken Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem Hatay, Malatya ve diğer birçok ili etkiledi. Peki TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? Gözler İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura tarihlerine çevrildi. İşte TOKİ kura çekimine ilişkin güncel detaylar...

TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Ankara...

E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları hem canlı yayından hem de e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor.

MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa


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