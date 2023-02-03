HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? Piyasa fiyatının altında satılacak!

TOKİ NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? Piyasa fiyatının altında satılacak!

03.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Niğde arsa kura çekilişi bugün 3 Şubat itibarıyla gerçekleştirilecek. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa hak sahibini bulacak. Arsalar, piyasa değerinin altında miktarlarla satılacak. Niğde arsa kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Peki TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? Piyasa fiyatının altında satılacak!

Niğde arsa kura çekimi bekleniyor. İlk Evim Arsa 1. etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda tamamlanacak. Niğde arsa kura çekimi sonuçları isim listesi YouTube üzerinden yayınlanan canlı yayında yer alacak. Ayrıca sorgulamalar online olarak da tamamlanabilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak. Peki TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ Niğde arsa kura çekimi 3 Şubat saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Canlı yayın, YouTube üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

TOKİ Niğde arsa kura sonuçları e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

TOKİ NİĞDE ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Çığ düşme anları saniye saniye kamerada! Hakkari'de çarpıcı görüntüler: Arızayı onarmaya giden ekip görüntülediSon dakika: Çığ düşme anları saniye saniye kamerada! Hakkari'de çarpıcı görüntüler: Arızayı onarmaya giden ekip görüntüledi
Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
Konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepkiKonsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Niğde arsa

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.