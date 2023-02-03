TOKİ NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? Piyasa fiyatının altında satılacak!

Niğde arsa kura çekimi bekleniyor. İlk Evim Arsa 1. etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda tamamlanacak. Niğde arsa kura çekimi sonuçları isim listesi YouTube üzerinden yayınlanan canlı yayında yer alacak. Ayrıca sorgulamalar online olarak da tamamlanabilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak. Peki TOKİ Niğde arsa kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ Niğde arsa kura çekimi 3 Şubat saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Canlı yayın, YouTube üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ NİĞDE ARSA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

TOKİ Niğde arsa kura sonuçları e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

TOKİ NİĞDE ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

