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TOKİ Şanlıurfa sonuçları açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İl il sorgulama

14.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sonuçları açıklanıyor! TOKİ sosyal konut projesi başvurularının alınmasının ardından kura çekimleri başladı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ayrıca canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki TOKİ sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

TOKİ Şanlıurfa sonuçları açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İl il sorgulama

Başvuruları alınan TOKİ sosyal konut projesinin kura çekimi başladı. Bugün Şanlıurfa kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa için başvuru yapan adaylar, sonuçların nereden sorgulanacağını araştırmaya başladı. Peki TOKİ sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Şanlıurfa Eyyübiye, Harran, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik ilçesinin kuraları 14-15-16 Kasım 2022 tarihlerinde çekilecek.

TOKİ Şanlıurfa sonuçları açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İl il sorgulama

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 14 Kasım saat 10.00 itibarıyla başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, kura çekiminin 4 gün boyunca devam edeceği belirtildi. TOKİ kura çekimi canlı yayını YouTube üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları e-Devlet ya da TOKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ Şanlıurfa

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