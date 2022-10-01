TOKİ sosyal konut kuralarının tarihi araştırılıyor. TOKİ sosyal konut projesiyle 500 bin konut ve 250 bin konut arsası satışı gerçekleştirilecek. Başvurular şimdiden 5 milyona yaklaşmışken TOKİ sosyal konuyları kura tarihleri de merak konusu oldu. Peki TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut kuraları tarihi ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ sosyal konut kuraları 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak ve 2023'ün mart ayında sona erecek.

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru için 500 TL yatırılıyor. Başvuru ücreti IBAN ile ya da ATM üzerinden ödenebiliyor. TOKİ kurasında ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 500 TL'lik ücreti geri alabiliyor.

TOKİ'nin resmi sitersinde yer alan bilgiye göre, konutlar, %10 peşin 240 ay (20 yıl) vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ; Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

TOKİ BAŞVURU VE SONRASI ADIMLARI

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır.

500 TL başvuru ücreti bankaya ödenir.

Kura çekimi beklenir.

Kurada isminizin çıkmazsa ücret iade edilir.

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.



