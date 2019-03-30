TOKİ'den Trabzon'a 2 millet bahçesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon'un Akçaabat ve merkez Ortahisar ilçelerinde yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı.

Yeni "çevre ve şehircilik vizyonu" doğrultusunda Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleriyle şehirlerin çehresi değişiyor. Millet bahçelerinin inşasında aktif görev alan TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski statların alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ tarafından ihalesi yapılan Trabzon Ortahisar Millet Bahçesi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine 62 bin 290 metrekarelik alanda, Akçaabat Millet Bahçesi ise eski Akçaabat Fatih Stadı'nın bulunduğu yerde 23 bin 125 metrekarelik alanda yapılacak.

Trabzon'da eski statların yerine yapılacak millet bahçeleri ile Trabzonlular içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, biyolojik göletlerin, millet kıraathanelerinin, renk ve koku bahçelerinin olduğu yeşil alana kavuşacak.

- Gün doğumu ve gün batımı için seyir terasları

Akçaabat Millet Bahçesi, konumu itibarıyla deniz kıyısında yeşille mavinin buluştuğu noktada yapılacak.