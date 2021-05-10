Toksik ilişkilere dikkat! Mutsuzluğunuzun sebebi ilişkiniz olabilir

Toksik ilişki, günümüzde yaşayan çiftlerin farkında olmadan yaşadıkları en büyük problemdir. Kişilerin mutsuz olduğu, hayatlarında ilerlemek yerine her gün daha da geriye itelendiği mutsuz ilişki anlamına geliyor. Çoğu zaman bu durum ilişki süresinde anlaşılmıyor, taa ki kendimize uzaktan bakana kadar.

Hayatta sürekli yüksek enerjide olunmaması, duygularda inişlerin çıkışların yaşanması gayet normaldir. Bu durum ilişkiler için de geçerlidir. Ancak ilişkideki sorunlar çözülmüyor, sizi her geçen gün kronik mutsuzluğa itiyor, kendinizi değersiz ve başarısız hissediyor ve bu durumun hayatınızın akışı olduğunu düşünüyorsanız bu gidişata son vermeniz gerekiyor. Peki toksik ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bu belirtilere dikkat!

BASKI HİSSETMEK

Kendinizi baskı altında hissettiğiniz zamanları düşünün. İlişkide kendinizi çaresiz, kendine güvensiz ve huzursuz hissetmeniz normal olmayan şeyler yaşadığınız anlamanına geliyor. Kendi kişisel sınırlarınızı gözden geçirip bu işgale dur demelisiniz.

MUTSUZLUK

Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz, hayatın akışı içinde bu gayet olağan bir durumdur. Ancak partnerinizin yanında da bu durum sürekli devam ediyor, tartışmalarınızın dozu artıyor ve çözüm üretilmiyorsa hemen önlem almalısınız.