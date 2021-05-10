Toksik ilişkilere dikkat! Mutsuzluğunuzun sebebi ilişkiniz olabilir

Toksik ilişki, günümüzde yaşayan çiftlerin farkında olmadan yaşadıkları en büyük problemdir. Kişilerin mutsuz olduğu, hayatlarında ilerlemek yerine her gün daha da geriye itelendiği mutsuz ilişki anlamına geliyor. Çoğu zaman bu durum ilişki süresinde anlaşılmıyor, taa ki kendimize uzaktan bakana kadar.
Hayatta sürekli yüksek enerjide olunmaması, duygularda inişlerin çıkışların yaşanması gayet normaldir. Bu durum ilişkiler için de geçerlidir. Ancak ilişkideki sorunlar çözülmüyor, sizi her geçen gün kronik mutsuzluğa itiyor, kendinizi değersiz ve başarısız hissediyor ve bu durumun hayatınızın akışı olduğunu düşünüyorsanız bu gidişata son vermeniz gerekiyor. Peki toksik ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bu belirtilere dikkat!
Kendinizi baskı altında hissettiğiniz zamanları düşünün. İlişkide kendinizi çaresiz, kendine güvensiz ve huzursuz hissetmeniz normal olmayan şeyler yaşadığınız anlamanına geliyor. Kendi kişisel sınırlarınızı gözden geçirip bu işgale dur demelisiniz.
Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz, hayatın akışı içinde bu gayet olağan bir durumdur. Ancak partnerinizin yanında da bu durum sürekli devam ediyor, tartışmalarınızın dozu artıyor ve çözüm üretilmiyorsa hemen önlem almalısınız.
Yaşadığınız ilişkide partnerinizle ilgili güvensizlik duygusu yaşamanız, sürekli kontrol etme isteği duymanız, size yalan söylemesi başlı başına bir sorundur. Aynı zamanda partnerinizin size güvenmediğini hissetmeniz, üzerinizde hissettiğiniz baskı da toksit ilişkilerin en belirleyici özelliğidir.
Dozunda yapılan eleştiri size yol gösterir, sizi daha iyiye ulaşmanız için motive eder. Ancak sürekli aşağılama derecesinde eleştiri almanız özgüveninizin zedelenmesine ve kendinizi daha da mutsuz hissetmenize sebep olur. Başarınızı eleştiren, sizi aşağı çeken kişilerden bir an önce kurtulmalısınız.
İstemeden yaptığınız her şey temelde bir baskı nedeniyle olmaktadır. Gittiğiniz bir buluşma, istemeden aldığınız bir hediye, giyim tarzınızı değiştirmeniz veya içinizden gelmeyen bir yakınlaşma zoraki hareketlerin içinde yer alır ve bu durum size zaman içinde normalmiş gibi gelebilir.
İnsan sosyal bir canlıdır, kişinin farklı çevrelerde bulunması, kişilerle sohbet etmesi veya arkadaşlarıyla görüşmesi olması gereken bir durumdur. Yaşadığınız ilişkide partneriniz sizi kısıtlıyor ve sadece kendisi ile görüşmenizi istiyorsa sizi daha kolay manipüle etmek istediği içindir. Böylece sizin hayatınızı ele geçirecek ve kendisine bağımlı hale getirecektir.
Size bir adım gelen kişiye doğru koşmanın mantıklı bir tarafı yoktur, doğa alma verme dengesi üzerine kurulmuştur. Parnerinize kendinizden daha çok öncelik vermeniz, aşırı fedakarlıkta bulunmanız ilişki içinde anormal bir durumdur. Bir süre sonra siz tükenirsiniz, kendinizi koruyun.
Zaman içinde kişiler değişir ve gelişir, değişiminiz olumsuza doğru gidiyor, gelişiminiz ise yerinde sayıyorsa zamanla tükenirsiniz. İlişkide kendinizi çıkmazda hissetme, başladığınız noktanın etrafında görünmez bir şekilde çember çizme maalesef sizin hayatınızı etkiler.
Şiddet doğada olmaması gereken bir harekettir. İlişkide yaşadığınız ufak bir sözel şiddet bile kendinizi değersiz hissetmenize neden olacaktır. Saygısızlık sonu olmayan bir olgudur, size karşı bir kez şiddet gösteren tekrar gösterecektir. Böyle bir durumda bulunduğunuz ilişkiden hızla uzaklaşmanızı öneriyoruz.
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