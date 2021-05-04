Uzmanlar açıkladı! Mutlu evliliğin sırrı nedir?

Evlilik beraberinde birçok sorumluluğu getirir. Büyüklerden ‘Aynı evde yaşamaya başlayınca işler değişiyor’ sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Pek çok kişi aynı evde yaşamaya başlayınca işlerin pek de hayal ettikleri gibi gitmediğini fark eder. Konu aynı evde paylaşmak olduğunu düşündüğümüzde her iki tarafında mutluluğu için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlişki uzmanlarına göre mutlu bir evliliğin sırrı sayılan şeyleri sizler için araştırdık ve derledik.
Çiftler, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için yapılacak durumların başında ortak planlar gelmektedir. Uyku saatlerine kadar ortak bir plan yapılmalı, taviz vermeli ve kurallar belirlenmelidir. Evlilikle birlikte yeni birçok sorumluluk eklenir. Bu sorumluluklara birlikte göğüs gerilmesi ve hareket edilmesi gerekir.
Yapılan bir araştırmada evli çiftlerin yüzde 56’sı mutlu bir evlilik için ev işlerini paylaşmanın önemli olduğunu belirtti. Taraflar sevdikleri ve sevmedikleri ev işlerine göre ortak bir program hazırlayabilirler. Hatta ev işleri için bir çeşit “birlikte zaman geçirme” olarak hareket edebilirler.
Ev işlerinden olduğu gibi aile bütçesinin belirlenmesi ve finansal konularda sorumluluklar arasında yer alır. Çiftlerin bireysel maaşlarına ve kazanç durumlarına göre planlama yapmaları önemli bir detaydır. Yapılacak bu konuşma ödenmemiş borçları ve gelecek planlarını içermelidir.
Çiftler birlikte yaşamaya başladıktan sonra birbirlerinde sinir bozucu olan özellikleri fark edebilir. Örneğin kıyafetleri yere atmakü klozet kapağını indirmemek, diş macununu ortadan sıkmak... Bir gerginlik yaşanmaması için birbirinizin bu huylarıyla başa çıkmayı öğrenmelisiniz.
Araştırmalara göre, çiftlerin birlikte rutin ve ritüeller oluşturması ilişkileri daha verimli hale getiriyor. Paylaşılan bu anlar, her zaman büyük ve romantik organizasyonlar olmak zorunda değildir. Mesela, sevdiğiniz atıştırmalarla beraber film izlemek de bu rutinlerden biri olarak kabul edilir.
Birlikte yaşamak her anı beraber geçirmeniz ve 7/24 bir arada olmanız anlamına gelmez. Nefes almak için kendi özel alanlarınızı oluşturabilirsiniz. Yalnızlık, kendimiz de dahil olmak üzere birçok şey üzerine derinlemesine düşünme imkanı verir. Bu sayede hem kendimiz hem de başkaları için daha iyi biri olabiliriz.
Konu eşlerin ailesi ya da arkadaşları olduğunda her çiftin farklı konfor seviyeleri vardır. Bu nedenle birlikte yaşadığınız evde kimleri ne kadar ağırlamak istediğiniz, birlikte karar verilmesi gereken bir konudur. Bu sayede buluşmalar ve organizasyonlar sırasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları da en aza indirebilirsiniz.
Çiftler, olumlu bir ortam yaratarak ve tüm çatışmaları çözerek evlerini duygusal açıdan güvenli bir alan haline getirebilirler. Stresli ve bitkin insanların olumsuz tepkiler vermeye daha yatkın olabileceğini unutmamalısınız. Gerekiyorsa uyuyun ve çözümleri bir sonraki güne bırakın. Bu sayede sakinleşme imkanı bulabilir, problemlere objektif bir şekilde yaklaşabilirsiniz.
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