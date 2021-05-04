Uzmanlar açıkladı! Mutlu evliliğin sırrı nedir?

Evlilik beraberinde birçok sorumluluğu getirir. Büyüklerden ‘Aynı evde yaşamaya başlayınca işler değişiyor’ sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Pek çok kişi aynı evde yaşamaya başlayınca işlerin pek de hayal ettikleri gibi gitmediğini fark eder. Konu aynı evde paylaşmak olduğunu düşündüğümüzde her iki tarafında mutluluğu için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlişki uzmanlarına göre mutlu bir evliliğin sırrı sayılan şeyleri sizler için araştırdık ve derledik.

PLANLAR VE PROGRAMLAR KONUSUNDA ANLAŞMAK

Çiftler, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için yapılacak durumların başında ortak planlar gelmektedir. Uyku saatlerine kadar ortak bir plan yapılmalı, taviz vermeli ve kurallar belirlenmelidir. Evlilikle birlikte yeni birçok sorumluluk eklenir. Bu sorumluluklara birlikte göğüs gerilmesi ve hareket edilmesi gerekir.

EV İŞLERİNİ PAYLAŞMAK

Yapılan bir araştırmada evli çiftlerin yüzde 56’sı mutlu bir evlilik için ev işlerini paylaşmanın önemli olduğunu belirtti. Taraflar sevdikleri ve sevmedikleri ev işlerine göre ortak bir program hazırlayabilirler. Hatta ev işleri için bir çeşit “birlikte zaman geçirme” olarak hareket edebilirler.