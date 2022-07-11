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Toksik ilişkilerin ömrü ne kadar olur? Toksik ilişkilerden nasıl kurtulunur?

11.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan hayatında fark etmeden veya farkında olarak toksik ilişki barındırır. Genellikle çiftlerin arasında yaşanan bu durum arkadaşlıklarda da görülebilir. Toksik ilişki kişiler tarafından uzun süre fark edilemeyebilirken bazen fark edilse de çözüm yolu bulunamayabilir. Toksik ilişki hakkında ne yapacağını bilmeyenler internetten araştırmalar yapıyor. Çiftlerin sıklıkla sorguladığı toksik ilişki konusu haberimizde…

Toksik ilişkilerin ömrü ne kadar olur? Toksik ilişkilerden nasıl kurtulunur?

Toksik ilişki, içerisinde bulunan kişileri fazlasıyla zorlayan bir durumdur. Toksik ilişki içerisinde verdiğiniz değeri alamadığınız görülür. Bu da sizi tükenmiş ve değersiz hissetmenize sebebiyet verir. Dipsiz bir kuyu olan toksik ilişkilerde siz farkında olmadan size büyük ve kaçınılmaz zararlar verdiği görülür. Toksik ilişkiye sebep veren taraf aslında kendi davranışlarını normal olarak görür bunu sadece siz fark edebilirsiniz. Peki toksik ilişki nedir? Toksik ilişkilerden nasıl kurtulunur? Detaylar haberimizde…

TOKSİK İLİŞKİ NEDİR?

Toksik ilişki uzun süre fark edilmeyen duygusal fiziksel zarar veren, çok fazla yıkıcı etkisi olan, kişinin kendini hiç iyi hissetmediği fakat bunlara rağmen de asla vazgeçmediği tabiri caiz ise sizi zehirleyen o ilişkiye verilen isimdir.

İLİŞKİLER NEDEN TOKSİK OLUR?

Çiftler veya arkadaşlıklar arasında olan ilişki eğer toksik ise, davranışlarınızın sürekli kontrol altında olduğunu hissedersiniz. Manipülasyon çok fazla hissedilir. Bu manipülasyonlar; dalga geçme, şakaya vurma, sizi ezme şeklinde gerçekleşir. Belli bir zaman sonra siz kendinizi yetersiz ve kusurlu hissedersiniz. Tepkinizi koyduğunuzda karşınızdaki kişinin yaptığı açıklama, sizi sevdiği ve düşündüğü için böyle yaptığını dile getirir. Karşınızdaki kişi empatiden yoksundur. Sizden çok kendini düşünür.

TOKSİK İLİŞKİLERDEN NASIL KURTULUNUR?

Yüzleşmek

Farkındalık ve yüzleşmek toksik ilişkiden kurtulmak için en önemli adımdır.

Özdeğer

Toksik bir ilişkide bulunmak sizin özdeğerinizi götürür. Bu sebeple özdeğer farkındalığı, özgüveni artıracak adımlar ilişkiden daha rahat kopmanıza yardımcı olur.

Paylaşmak

Profesyonel veya çevrenizden destek almak, yaşadıklarınızı paylaşmak size çok iyi gelerek sorunları da net görmenizi sağlar.

Sosyalleşmek

Sosyalleşmenin büyük bir iyileştirici gücü vardır. Farklı hobiler edinmek, eğlenceli aktivitelere katılmak, o ilişkiden çıkıp daha hızlı hayata dönmenizi sağlar.

Hayır Demek

Toksik partner narsisttir, sizi bu ilişkide tutmak için her yolu dener. Hayır diyebilmeniz burada çok işe yarar.

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toksik
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