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Tokyo 2020: Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi

04.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Tokyo'da süren Olimpiyat Oyunları'nda iki madalyayı da garantiledi. Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kaldı. İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

Tokyo 2020: Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi

Türkiye, Tokyo'da süren Olimpiyat Oyunları'nda iki madalyayı da garantiledi.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kaldı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu

Bugünkü yarı final maçlarında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Tayvanlı, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de Hint rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Finalde Buse Naz Çakıroğlu Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla, Busenaz Sürmeneli ise Çinli Gu Hong'la karşılaşacak.

Busenaz Sürmeneli

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte Ferhat Arıcan oldu.

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