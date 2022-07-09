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Tokyo Camisi’nde bayram namazı iki kez kılındı, nedeni şaşırttı!

09.07.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı İslam alemi tarafından dünyanın çeşitli noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Japonya'da Tokyo Camisi de dikkat çeken bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Bayram namazına yoğun katılım olunca namaz üst üste iki kez kılındı. Hutbelerin 4 dilde okunduğu caminin imamı Muhammet Rıfat Çınar, suikasta uğrayarak yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi de andı.

Tokyo Camisi’nde bayram namazı iki kez kılındı, nedeni şaşırttı!

Tokyo Camisi'ndeki bayram coşkusunu kameralara yansıyan görüntüler gözler önüne serdi. Yoğun katılım nedeniyle cemaat camiye sığmayınca bayram namazı üst üste iki kez kılınırken dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanlar bayram coşkusunu dile döktü.

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YARDIM ETKİNLİĞİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu.

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Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi’ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.

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Japonya’ya yeni taşındığını belirten Gazi Gürler ise, "Bayramda ülkemizden uzaktayız, ancak Tokyo Camisi bize bu eksikliği yaşattırmıyor. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

BAYRAM NAMAZINA YOĞUN İLGİ

Japonya’dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladığını söyleyen Tokyo Camisi İmamı Muhammet Rıfat Çınar da farklı milletlerden ve kültürlerden oluşan cemaat ile Kurban Bayramı namazını niyaz etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çok uluslu bir cemaate sahip olmaları nedeniyle hutbeleri Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okuduklarının altını çizen Çınar, bu vesileyle Kurban Bayramı’nın önemini çok sayıda kişiye aktardıklarını vurguladı. Çınar, bu bayram namazında dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi de unutmadıklarını belirterek başsağlığı dileklerini ilettiklerini kaydetti.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen ise, "Tokyo’daki camimiz hem Japonya’daki vatandaşlarımızın hem de genel olarak Japonya’daki Müslüman cemaatinin bir araya geldiği güzel bir mekan" ifadelerini kullandı. Bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen yardım etkinliğine değinen Gürgen, "Yetim çocuklar için yapılan bu ve bunun gibi etkinlikleri Tokyo Camisi, yılda 2 kez gerçekleştiriyor. Katkısı bulunan cami çalışanlarına ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Tokyo Japonya
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