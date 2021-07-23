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Tokyo Olimpiyatları: Yıldız cimnastikçi Simone Biles, kendi emojisi olan ilk kadın atlet oldu

23.07.2021 04:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li yıldız cimnastikçi Simone Biles, kendi ismine emojisi yaratılan ilk kadın atlet olarak tarih geçti.

Tokyo Olimpiyatları: Yıldız cimnastikçi Simone Biles, kendi emojisi olan ilk kadın atlet oldu

ABD'li yıldız cimnastikçi Simone Biles, kendi ismine emojisi yaratılan ilk kadın atlet olarak tarih geçti.

Gelmiş geçmiş en iyi cimnanistikçilerden biri olarak gösterilen Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazanmıştı.

Biles, bugün başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda da ABD kafilesindeki en büyük yıldızlardan biri olarak takip edilecek.

Birçoklarına göre tarihin en iyisi olan 1.42 boyundaki yıldız, yarışmalar öncesi Twitter tarafından da kendi emojisi ile onurlandırıldı.

Bir Twitter paylaşımına #SimoneBiles veya #Simone yazılması halinde emoji belirecek.

Biles için belirlenen emoji ise spagat yapan madalya giymiş bir keçi oldu.

Keçi İngilizce'de goat demek. Goat, Batı popüler kültüründe "Greatest of all Times"ın (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması olarak kullanılıyor ve keçi emojisi bu tanım için kullanılıyor.

5 olimpiyat madalyası olan Simone Biles, iki madalya daha kazanması halinde, Shannon Miller'ın 7 madalyalık rekorunu geçecek.

Yalnızca madalya rekoru değil, Biles, yapmaya hazırlandığı bir hareketle de büyük beklenti yarattı.

https://twitter.com/TwitterSports/status/1417850103428169730

Tarihe geçecek bir hareket yapabilir

24 yaşındaki yıldız, daha önce hiçbir kadın cimnastikçi tarafından yapılmayan bir atlama masası hareketini deneyecek.

Biles, atlama masasından çıkıştan sonra üç tam takla atarak tarihe geçmek istiyor.

2013 yılından bu yana katıldığı hiçbir yarışmayı kaybetmeyen Biles, Rio Olimpiyatları'nda katıldığı tüm dallarda altın madalyayı aldı. Eğer bunu Tokyo'da tekrarlarsa bunu yarım yüzyıldır gerçekleştiren ilk kadın olacak.

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