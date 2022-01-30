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Tom Brady kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady emekli mi oldu?

30.01.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Brady Amerikan futbolunu bırakma kararı aldığını açıkladığını açıkladı. Tampa Bay Buccaneers'te forma giyen Brady, Amerikan Futbolu tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyordu. Bu kapsamda Tom Brady kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady'nin biyografisi...

Tom Brady kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady emekli mi oldu?

Tom Brady, Amerikan Futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biridir. Edinilen bilgiye göre; Tom Brady 22 sezonluk kariyerini sonlandırma kararı aldı. NFL ekibi Tampa Bay Buccaneers'te oynayan Tom Brady basına yansıyan haberler sonrası merak konusu oldu. İşte 44 yaşındaki efsane NFL oyuncusu Tom Brady'nin hayatı...

TOM BRADY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tom Brady ya da asıl adıyla Thomas Edward Patrick Brady Jr. 3 Ağustos 1977'de ABD San Mateo, Kaliforniya'da dünyaya geldi.

Tom Brady, National Football League takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ta forma giydi.

Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, Quarterback pozisyonunda oynadı.

2000 NFL Seçmeleri'nde Patriots tarafından 6. tur 199. sıradan seçilmiştir. Brady, tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olarak kabul edilir.

TOM BRADY EMEKLİ Mİ OLDU?

Yabancı basında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Tom Brady emeklilik kararı aldı. Başarılı oyuncunun emekli olma yönünde aldığı kararın aile ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli sebeplere dayandığı öne sürülüyor.

22 sezonluk kariyerinde birçok başarılara imza atan Tom Brady, tam 7 defa Super Bowl zaferi yaşadı.

Öte yandan 5 kez Super Bowl'da MVP (En değerli oyuncu) olmayı başaran Tom Brady, birçok kişi tarafından Amerikan Futbolunda tüm zamanların en iyisi olarak gösteriliyor.

Tom Brady, 2000 yılında New England Patriots'ta kariyerine başlamıştı ve en son Tampa Bay Buccaneers'te oynuyordu.

Tom Brady kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TOM BRADY'NİN EŞİ GİSELE BÜNDCHEN KİMDİR?

Gisele Bündchen 20 Temmuz 1980'de Brezilya, Rio Grande de Soul'da dünyaya geldi.

1,80 boyundaki ünlü manlem 1990 yılından bu yana birçok yazılı ve görsel reklamın yanı sıra ABD, Rusya, Brezilya, İtalya, Fransa, Meksika, Güney Kore ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede markaların reklamlarında oynadı.

Tom Brady, 2009 yılında Brezilyalı manken Gisele Bündchen ile evlendi.

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