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Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

01.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Tom Hanks, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı. BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına katılan Hanks, Baz Luhrmann tarafından çekilen film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

Tom Hanks, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı.

BBC yayını The Graham Norton Show'un yeni yıl programına katılan Hanks, Baz Luhrmann tarafından çekilen film için Avustralya'da olduğunu ve filmde Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Albay Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak korkunç... Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren Hanks, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın

Hanks'in yeni görünümü hayranlarını şaşırtsa da bu tıraş onun için ilk değildi.

Ünlü oyuncu Nisan ayında da filmin ön çalışmaları için saçını kazıtmıştı.

Saturday Night Live programına katılan Hanks, seyirciye "Şimdi endişelenme ve korkma" diyerek kafasını göstermiş ve "Tıraşım bir film içindi. Saçlarım da çok yavaş uzuyor ama duşta zaman kazandırıyor, bu yüzden belki de bunu hepimiz yapmalıyız" diye konuşmuştu.

Luhrmann'ın "Elvis" isimli filminde rock yıldızı Elvis Presley'i ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor.

Warner Bros. Pictures yapımı olan filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

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