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Top model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel'in de aralarında bulunduğu 36 mankenin podyuma çıktığı defileyle başladı.

Top model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel'in de aralarında bulunduğu 36 mankenin podyuma çıktığı defileyle başladı.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'na Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Lübnan, Beyaz Rusya, Çeçenistan, Moldova ve Kırgızistan'dan 1000'in üzerinde iş insanı katıldı. 25 Mayıs'a kadar sürecek fuarın açılış defilesinde, Öner Evez'in koreografisiyle, dünyaca ünlü Victoria Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel'in de aralarında bulunduğu 36 manken podyuma çıktı.
AY YILDIZ DÖVME
Defile öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ana Beatriz Barros, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bileğinde ay yıldız dövme bulunan Barros, "Burayla ilgili çok özel bir bağ kurdum. Belki bir önceki hayatımda Türktüm. Burası benim için çok özel. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım. Bir sonraki gelişimde Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri. Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum" dedi.
Çağla Şikel ise Ana Beatriz Barros'u misafir ettikleri ve aynı podyuma çıkacakları için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şikel, "Ev sahibi sayılırız. Onun da bir anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum onu, heyecanlıyız" diye konuştu.
TDKD Başkanı Gürkan Gözmen da "Bu gece çok mutluyuz. İki anne melek olan Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel'le Türkiye'nin 2020 deri koleksiyonlarını bulutlara çıkaracağız. Bu bizim sektörümüzün gerçek anlamda sahibi olarak düzenlediği ikinci fuar. Uluslararası boyutta çok büyük yankı uyandırdı. Hedef pazarlardan çok yoğun ilgi ve talepler ile karşılaştık. Türkiye deri ve kürk sektörü TDKD fuarı ile hak ettiği yere gelmeye başladı. İhracatımız her geçen gün rakiplerimize fark atarak artmaya başladı" diye konuştu.
Barros ve Şikel'in de aralarında bulunduğu mankenler daha sonra Öner Evez'in koreografisi ile podyuma çıktı. Defilede şarkıcı Hande Yener de konser verdi. Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu da DJ kabinine geçerek yaptığı müziklerle dinleyenleri coşturdu.

FOTOĞRAFLI

Top model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktıTop model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktıTop model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktıTop model Ana Beatriz Barros, Antalya'da podyuma çıktı

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