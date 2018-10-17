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Top model aniden öldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Mairead O'Neill, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gece yarısı fenalaştı. Hemen hastaneye, acil servise kaldırıldı. Ancak, doktorlar top modelin evinde öldüğünü belirledi.

İngiliz ve İrlanda basını, 'Ani ölüm' manşetleriyle haberi duyurdu. O'Neill'in annesi Karen Pelan, 10 ay önce bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. O günden bu yana genç modelin yanında olan arkadaşları ve meslektaşları, ölüm haberiyle şok dalgası yaşadı.

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Top model, akşam iki kız arkadaşıyla dışarı çıktıktan sonra bir barda eğlenip evine döndü. Daha sonra fenalaşan model kurtarılamadı.
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O'Neill'in kayıtlı olduğu modellik ajansının sahibi Cathy Martin, annesini kaybeden genç kadının zor zamanlar geçirdiğini söyledi.
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Altı yıldır modelle çalışan Martin, "Çok fazla destek aldı ancak kalbi kırılmıştı" dedi.
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Mairead O'Neill, binlerce model arasından seçilip Belfast Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştı.
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Martin'in verdiği bilgiye göre, Kardashian'lara benzetilen O'Neill oldukça popülerdi.
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Genç modelin ölümü, moda dünyası ve İrlanda'yı yasa boğdu.
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Sosyal medyada O'Neill ailesine çok sayıda mesaj yazıldı.
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Doktorlar henüz genç kadının neden öldüğünü açıklamadı. Mairead O'Neill, Ağustos ayında üniversiteden mezun olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Mairead O'Neill model

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