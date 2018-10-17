Top model aniden öldü!

İngiliz ve İrlanda basını, 'Ani ölüm' manşetleriyle haberi duyurdu. O'Neill'in annesi Karen Pelan, 10 ay önce bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. O günden bu yana genç modelin yanında olan arkadaşları ve meslektaşları, ölüm haberiyle şok dalgası yaşadı.

1 / 8 Top model, akşam iki kız arkadaşıyla dışarı çıktıktan sonra bir barda eğlenip evine döndü. Daha sonra fenalaşan model kurtarılamadı.

2 / 8 O'Neill'in kayıtlı olduğu modellik ajansının sahibi Cathy Martin, annesini kaybeden genç kadının zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

3 / 8 Altı yıldır modelle çalışan Martin, "Çok fazla destek aldı ancak kalbi kırılmıştı" dedi.

4 / 8 Mairead O'Neill, binlerce model arasından seçilip Belfast Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştı.

5 / 8 Martin'in verdiği bilgiye göre, Kardashian'lara benzetilen O'Neill oldukça popülerdi.

6 / 8 Genç modelin ölümü, moda dünyası ve İrlanda'yı yasa boğdu.

7 / 8 Sosyal medyada O'Neill ailesine çok sayıda mesaj yazıldı.