Top oynarken devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Mahallesi, Dedekorkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elektrik direklerini değiştiren özel bir firmaya ait iş makinesi, halat yardımıyla kaldırdıkları direğin halattan çıkması sonucu, top oynayan ve kaçan topu almaya gelen Ege Eymen Gülentürk'ün üzerine devrildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gülentürk'ün direğin altında kanlar içerisinde kaldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Ege Eymen Gülentürk özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş makinesini kullanan E.T. (56) ve çalışan M. K.'yı (42) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

