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Topkapı çinilerine matkap iddiası! Yanıt geldi

11.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Saraylar Başkanlığından, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir" denildi.

Topkapı çinilerine matkap iddiası! Yanıt geldi

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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"MAKSATLI VE GERÇEK DIŞI"

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve birtakım internet sitelerinde yer alan iddiaların, "maksatlı ve gerçek dışı" olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihi çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

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Başkanlığın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanallarının kamuoyuna açık olduğu ifade edilen açıklamada, gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi. (AA)

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