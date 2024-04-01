Toplayınca yüzde 5 etti: Cumhurbaşkanı yardımcılığı uman Millet İttifakı partilerinin aldığı oy oranları gündem oldu

31 Mart akşamı ortaya çıkan tabloda Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşen CHP'nin başarısı herkesin dikkatini ilk çeken detaylardan oldu. 2023 seçimlerinin ardından 'değişim' vurgusuyla yoluna devam eden CHP'nin eski Millet İttifakı ortakları ise CHP'nin oy oranının hayli gerisinde kaldı.

İTTİFAK DAĞILDI

Millet İttifakı 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, CHP dışındaki beş partinin genel başkanlarının ise cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığıyla yola çıkmıştı. İttifak seçimden beklediği sonucu alamadı.

CHP'DE 'DEĞİŞİM' MEYVESİNİ VERDİ

CHP, kurultayda genel başkan değişikliğine gitti, 2024 seçimlerinde başarıyı yakaladı. Dünkü seçimlerde sandıkların yüzde 100'e yakını açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Türkiye genelinde %37.74 oranında oy alırken büyükşehirlerde de başarıya imza attı.

"HÜR VE MÜSTAKİL" İYİ PARTİ'DE GERİLEME

Seçime gidilen süreç boyunca CHP ile sert tartışmalar yaşayan İYİ Parti ise %3.77'te kaldı. İYİ Parti, yüzde 52,03 oranında oy aldığı Nevşehir'i AK Parti'yi ikinci sırada bırakarak kazandı. Akşener liderliğindeki parti 2019 yerel seçimlerinde %7,30 oy almıştı.

DÖRT PARTİ SANDIKTAN İDDİASIZ ÇIKTI

Diğer dört partinin ise sandıkların yüzde 99,82'si açılmışken aldığı oy oranlarında şöyle bir tablo ortaya çıktı:

Saadet Partisi: %1.09

DEVA Partisi: %0.33

Demokrat Parti: %0.20

Gelecek Partisi: %0.07

Dağılan ittifaktan CHP dışındaki beş partinin oy oranı toplandığında %5,46 sonucu çıkıyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





