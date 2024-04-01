HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Toplayınca yüzde 5 etti: Cumhurbaşkanı yardımcılığı uman Millet İttifakı partilerinin aldığı oy oranları gündem oldu

Toplayınca yüzde 5 etti: Cumhurbaşkanı yardımcılığı uman Millet İttifakı partilerinin aldığı oy oranları gündem oldu

01.04.2024 09:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarından ilginç detaylar birbiri ardına ortaya çıkmaya devam ediyor. 2023 seçimlerine Millet İttifakı olarak katılan partilerden CHP'nin başarısı ses getirdi ancak dağılan ittifakın diğer beş partisi aynı başarıyı gösteremedi. Genel başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen üç parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 1'i göremezken Saadet Partisi yüzde 1'i ucu ucuna geçti.

Toplayınca yüzde 5 etti: Cumhurbaşkanı yardımcılığı uman Millet İttifakı partilerinin aldığı oy oranları gündem oldu

31 Mart akşamı ortaya çıkan tabloda Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşen CHP'nin başarısı herkesin dikkatini ilk çeken detaylardan oldu. 2023 seçimlerinin ardından 'değişim' vurgusuyla yoluna devam eden CHP'nin eski Millet İttifakı ortakları ise CHP'nin oy oranının hayli gerisinde kaldı.

İTTİFAK DAĞILDI

Millet İttifakı 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, CHP dışındaki beş partinin genel başkanlarının ise cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığıyla yola çıkmıştı. İttifak seçimden beklediği sonucu alamadı.

AA-20230515-31145709-31145703-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLUNDAN_SECIME_ILISKIN_ACIKLAMA

CHP'DE 'DEĞİŞİM' MEYVESİNİ VERDİ

CHP, kurultayda genel başkan değişikliğine gitti, 2024 seçimlerinde başarıyı yakaladı. Dünkü seçimlerde sandıkların yüzde 100'e yakını açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP Türkiye genelinde %37.74 oranında oy alırken büyükşehirlerde de başarıya imza attı.

"HÜR VE MÜSTAKİL" İYİ PARTİ'DE GERİLEME

Seçime gidilen süreç boyunca CHP ile sert tartışmalar yaşayan İYİ Parti ise %3.77'te kaldı. İYİ Parti, yüzde 52,03 oranında oy aldığı Nevşehir'i AK Parti'yi ikinci sırada bırakarak kazandı. Akşener liderliğindeki parti 2019 yerel seçimlerinde %7,30 oy almıştı.

DÖRT PARTİ SANDIKTAN İDDİASIZ ÇIKTI

Diğer dört partinin ise sandıkların yüzde 99,82'si açılmışken aldığı oy oranlarında şöyle bir tablo ortaya çıktı:

Saadet Partisi: %1.09
DEVA Partisi: %0.33
Demokrat Parti: %0.20
Gelecek Partisi: %0.07

Dağılan ittifaktan CHP dışındaki beş partinin oy oranı toplandığında %5,46 sonucu çıkıyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İzmir! Çığlığı yürekleri dağladıYer: İzmir! Çığlığı yürekleri dağladı
Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Yaz havası...' 4 bölgeye uyarıOrhan Şen İstanbul için açıkladı 'Yaz havası...' 4 bölgeye uyarı
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! 4 ilde operasyon: Hepsi imha edildiTürkiye'yi kana bulayacaklardı! 4 ilde operasyon: Hepsi imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Gökhan Zan, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci yarışıyordu! İşte belediye başkanı seçilen ünlü isimler

Nevşin Mengü'nün 'Erdoğan' yorumu sosyal medyada gündem oldu

Nevşin Mengü'nün 'Erdoğan' yorumu sosyal medyada gündem oldu

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

AK Parti o ilçede seçimi 1 oy farkla kazandı!

Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki

Piyasalardan seçim sonuçlarına ilk tepki

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

Dünya basınında 31 Mart için 'enflasyon' vurgusu

Seçimi en yakın bilen anketler dikkat çekti

Seçimi en yakın bilen anketler dikkat çekti

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.