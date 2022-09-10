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'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

10.09.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir mezarlıktan video paylaşan ve 'toplu mezar' kazıldığını iddia eden M.H. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. "Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazılıyor" iddiasıyla sosyal medyada ses getiren M.H.'nin iddialarının tamamı belediye açıklamasıyla yalanlandı. Şüphelinin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı

Gaziantep'te, sosyal medya hesabı üzerinden Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte, toplu mezar kazıldığını iddia eden M.H., gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde M.H. adlı bir kişi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şehitlikte toplu mezar kazıldığını iddia etti. Yetkililerden açıklama beklediğini ve toplu mezarın bir savaş belirtisi olduğunu iddia eden M.H'nin videosu, sosyal medyada çok defa paylaşıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu ve vatandaşların kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığı'na bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."

"Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezar" iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Belediyeden açıklama geldi"Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezar" iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Belediyeden açıklama geldi

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise M.H.’yi gözaltına aldı. M.H.’nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Gözaltı Gaziantep mezarlık
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