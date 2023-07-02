Toplu taşımada yeni sayfa! Uçan taksiler geliyor: 2024 yılında hizmette olabilir...

Toplu taşımada bir sonraki devrim, havacılıktan gelebilir. Girişimcilerin yeni odağı olan uçan taksiler konusunda birçok küresel şirket çalışmalarını ilerletti. Henüz uçan taksiler konusundaki bir çok çalışmanın prototip aşamasında olmasına rağmen geleceğin en popüler ulaşım platformu olacağından kimsenin şüphesi yok.

2024'TE HİZMETE GİREBİLİR!

Ulaşım sektörünü kökünden değiştireceği düşünülen bu teknoloji önümüzdeki yıl havalanması planlanıyor.

Uçan taksi konusunda ön plana çıkan firmalardan biri Almanya merkezli Volocopter'dı.

Şirket gerekli tüm izin ve sertifikaları alarak araçlarını 2024'te hizmete sokmak istiyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olimpiyatlara yetişmek.

Şirket yöneticilerine göre uçan taksiler gökyüzünün çehresini değiştirecek hem de sektörde devrim yaratacak.

"BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE ULAŞIMIN NORMAL BİR PARÇASI OLACAK"

Şirket yetkilisi yaptığı açıklamada uçan taksilerin havacılıkta bir devrim olduğunu belirterek, "Helikopterden çok farklı, insanlar için yepyeni bir tecrübe. Birkaç yıl içerisinde insanlar için ulaşımın normal bir parçası olacak. 20 yıl sonra dönüp baktığımızda bunun havacılığı bir sonraki aşamaya taşıyan devrim olduğunu göreceğiz." dedi.

ÇIĞIR AÇACAK ÖZELLİK!

Henüz prototip aşamasında olan ve tamamen elektrikli olacak uçan taksilerin dik iniş ve kalkış yapabilecek.

Araçlar aynı zamanda da sürdürülebilir ulaşım konusunda da çığır açacak.

Yetkili isimden yapılan açıklamada, "Yolcuların elektrikli hava araçlarıyla seyahat etmesi sürdürülebilir sanayi ve uçan taksiler gibi iş modelleri için büyük ilerleme demek. Tarihi bir an diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama kesinlikle çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

