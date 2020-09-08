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Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak? Otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 07:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi. Toplu taşımalara ayakta giden yolcu yasağı ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Peki otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı? Ayakta yolcu yasağı gelirse ek seferler mi düzenlenecek? İşte kritik kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama...

Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak? Otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınının ilerlememesi adına bazı kararlar aldıklarını ve bu kararları uygulamaya koyacaklarını belirtti. Bu kararlardan birisi de toplu taşımalarda ayakta yolcu alma yasağı oldu. Otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı araştıran vatandaşlar işlemin nasıl yapılacağını merak ediyor. Özellikle metrobüs ve otobüslerde ayakta bile zor yer bulunurken, ek seferler mi düzenlenecek yoksa mesai saatlerinde kısıtlamalar mı gelecek merak ediliyor.

Otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı?

Dün yapılan kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu yasağı olacağına dair yaptığı açıklama işine gitmek için sabah yola çıkan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Ayakta yolcu yasağı mı geldi araştıran vatandaşlara şimdilik yasal bir düzenleme gelmediğini fakat yakın bir zamanda geleceğini aktaralım. Dolmuş, otobüs, metro, tarmvay, metrobüs gibi toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; koronavirüs çalışmalarında özellikle sağlıkta alt yapımızın çok iyi olduğunu belirtti. Vaka sayılarından ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duyduklarını aktardı. Vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi. Maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Toplu taşımda ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." dedi.

Toplu taşımada ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kalabalık şehirlerde özellikle sabah ve akşam mesai başlama ve bitiş saatlerinde vatandaşlar ayakta gştmek için bile zor yer buluyorlarken, toplu taşımada ayakta yolcu yasağı ne zaman başlıyor araştırıyor. Henüz toplu taşımada ayakta yolcu alınmamasına dair yasal bir düzenleme ya da açıklama yapılmadı. Düzenleme yapıldıktan sonra toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmamaya başlanacak. Milyonlarca insanların yaşadığı büyük şehirlerde ayakta yolcu bile toplu taşımada zor yer buluyorken, ayakta yolcu alınması yasağı başladığında vatandaşlar işlerine nasıl gidecekler tartışmaya başlandı. Çalışma saatlerinde toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak araştıran vatandaşlar iş yerlerine geç kalmamak için faklı çözüm yolları araştırmaya başladı.

Metro, vapur ve tramvaylarda ayakta yolcu sayısı sınırı olacak mı?

Otobüs ve dolmuşlarda ayakta yolcu yasağı olacak mı merak eden vatandaşlar, sürücünün kontrolünde olmayan metrobüs, metro, vapur ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında uygulama nasıl olacak araştırılıyor. Özellikle metrolarda sosyal mesafe kurallarına göre yerler belirtilmiş ve "burada durunuz" işaretleri ile vatandaşlar bilinçlendirilmeye başlanmıştı. Sosyal mesafeye dikkat edilen ve zeminine işaretler eklenen metroda ayakta yolcu yasağı olacak mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bir diğer toplu ulaşım aracı olan tramvaylar da sürücünün kontrolünde olmayan ve ayakta giden yolcuları kontrol edemeyeceği bir toplu ulaşım aracı. Tramvaylarda ayakta yolcu yasağı nasıl olacak merak ediliyor. Vapurlar ise toplu taşıma araçlarından birisi olmasına rağmen, yolcuların keyif yapmak için ayakta giderek deniz havası almak istediği bir toplu ulaşım aracı. Vapurlarda ayakta yolcu yasağının ne zaman başlayacağı ve nasıl olacağı büyük bir tartışma konusu olacak. Çünkü insanlar özellikle vapurlarda ayakta giderek seyahat ediyor.

Metrobüslerde ayakta yolcu yasağı nasıl olacak?

İstanbul'un en fazla yolcu taşıdığı toplu taşıma aracı olan metrobüslerde ayakta yolcu yasağı nasıl olacak? Mesai saatlerinin başlama ve bitiş saatlerinde oldukça yoğun olan, ayakta yer bulmak bile imkansız olan metrobüslerde ayakta yolculuk yapmak ne zaman yasaklanacak ve nasıl bir yol izlenecek? Vatandaşların ençok merak ettiği ise ayakta yolcu yasağı gelecekse eğer sefer sayılarının ve metrobüs araçlarının artması gerekecek, metrobüse için ek seferler olacak mı? Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece bir cümle ile açıkladığı toplu taşımada ayakta yolcu sayısı ve sınırı için hiçbir detay gelmedi. Detaylar gelmeye başladıkça haberimizde yer vereceğiz.

Metrobüs ve otobüslerin sayısı artacak mi? Metrobüsler ek sefer mi düzenleyecek?

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısına bir sınır mı gelecek yoksa ayakta yolculuk tamamen mi yasaklanacak netleşmedi. Bu durumda otobüs ve metrobüsler için ek sefer düzenlenmesi ya da araç sayısının artması gündem olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Toplu taşıma da ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." açıklamasında kesinlikle izin verilmeyecektir ifadesine göre büyük ihtimal ayakta yolcu yasağının gelmesi için ek seferler ya da araç sayısının artması gerekecek. Çünkü İstanbul gibi metropol şehirlerde vatandaşların, mesai saatlerinde iş yerlerine tam zamanında ulaşması önemli. Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak, güncel bir açıklama geldiğinde paylaşıyor olacağız.

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Mesai saatlerinde kısıtlama mı olacak?

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının olmaması için, toplu taşımanın en yoğun kullanıldığı mesai saatlerinde bir kısıtlama mı olacak tartışılıyor. Henüz kısıtlamaların geri geleceğine dair bir açıklama gelmemiş olsa da uzmanlar, koronavirüs sonrası okullarını açan ülkelerin tekrar kısıtlamaya gidildiğini gözlemledi. Türkiye'de de benzer bir durum olursa okullara hibrit eğitim yerine online eğitim verilmek istenirse toplu ulaşım araçlarındaki yığılmanın az da olsa önüne geçilmiş olacak.

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